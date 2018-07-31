Тихонов оценил игру "Крыльев Советов" в матче с ЦСКА

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Тихонов оценил игру "Крыльев Советов" в матче с ЦСКА
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал ничейный результат с ЦСКА (0:0) в матче первого тура чемпионата России.

"Мы заработали одно очко. В конце был неплохой полумомент, но нас выручил вратарь. На ничью мы наиграли.  В первом тайме у нас были моменты, но здорово сыграл Акинфеев. Мы кровью и потом заработали это очко. Если все сложится, и мы добавим новых игроков, нам будет немного полегче. У нас практически не было усиления.  Те игроки,  которые вышли на замену, не усилили игру, кроме Яковлева", - приводят слова Тихонова российские СМИ.

Не пропустите: "Крылья Советов" - ЦСКА - 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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