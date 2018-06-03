Тихонов оценил игру сборной России

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о перспективах сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Не сказал бы, что это худшая сборная России. Если тренерский штаб найдёт золотую середину в составе, команда будет способна на многое" - сказал Тихонов.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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