Тихонов оценил перспективы развития "Крыльев Советов"

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Тихонов оценил перспективы развития "Крыльев Советов"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о перспективах самарского клуба.

Команда, скорее всего, вылетит во вторую лигу чемпионата России.

"Чтобы найти спонсора, сейчас очень тяжело. Клубу всегда помогал город. Из года в год все меняется. Но должна быть какая-то система. Должны быть люди, которые хотели бы, чтобы футбол был в регионе.

Губернатор любит футбол. Сейчас сложное время. Нужно выстраивать работу. Когда все меняется, то не будет результата. И многое будет зависеть от того, останется ли Самара в РПЛ" - цитирует Тихонова "Матч ТВ".

После 29 туров РПЛ "Крылья" занимают 15 место в турнирной таблице.

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