Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева

Теги крылья советовандрей тихоновспартак москваалександр соболев

Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов дал комментарий по поводу решения "красно-белых" выкупить у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева.

"Могу поздравить Соболева и "Спартак", - сказал Тихонов.

Ранее между Соболевым и Тихоновым был небольшой конфликт, когда первый выступал за "Крылья Советов", а второй - возглавлял самарскую команду.

Детали трансфера форварда в "Спартак" не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 4,5 миллиона евро. По неофициальным данным, контракт между сторонами рассчитан на четыре года, зарплата - 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Соболев перешёл в "народную команду" в конце января на правах аренды и сделал 3 ассиста в 4 матчах.

Не пропустите: Соболев прокомментировал решение "Спартака" выкупить его у "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года

"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов