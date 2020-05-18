Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов дал комментарий по поводу решения "красно-белых" выкупить у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева.

"Могу поздравить Соболева и "Спартак", - сказал Тихонов.

Ранее между Соболевым и Тихоновым был небольшой конфликт, когда первый выступал за "Крылья Советов", а второй - возглавлял самарскую команду.

Детали трансфера форварда в "Спартак" не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 4,5 миллиона евро. По неофициальным данным, контракт между сторонами рассчитан на четыре года, зарплата - 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Соболев перешёл в "народную команду" в конце января на правах аренды и сделал 3 ассиста в 4 матчах.

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