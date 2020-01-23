Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов дал понять, что не считает бывшего наставника "красно-белых" Массимо Карреру сильным тренером.

"Спартак", который стал чемпионом России в 2017 году, собирал Аленичев. Получилось или нет - другой вопрос. Каррера пришёл, добавил эмоций, везения. Когда приходит новый тренер, всегда эмоции захлёстывают. Мы же не знаем, какие были предложения у Карреры после ухода из "Спартака". Он был помощником у Конте и потом пришёл к Аленичеву. Мы все знаем, что должен был прийти Бердыев, но что-то сорвалось. Пришлось поставить Карреру. Но почему вы думаете, что какой-то большой клуб будет предлагать ему контракт? Сейчас он работает в АЕК, привнёс туда итальянские эмоции, и команда хорошо играет", - сказал Тихонов.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Более года итальянец оставался безработным, а в декабре принял АЕК. Под его руководством афинская команда победила в 5 из 7 матчей.

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