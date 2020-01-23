Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"
Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов дал понять, что не считает бывшего наставника "красно-белых" Массимо Карреру сильным тренером.
"Спартак", который стал чемпионом России в 2017 году, собирал Аленичев. Получилось или нет - другой вопрос. Каррера пришёл, добавил эмоций, везения. Когда приходит новый тренер, всегда эмоции захлёстывают. Мы же не знаем, какие были предложения у Карреры после ухода из "Спартака". Он был помощником у Конте и потом пришёл к Аленичеву. Мы все знаем, что должен был прийти Бердыев, но что-то сорвалось. Пришлось поставить Карреру. Но почему вы думаете, что какой-то большой клуб будет предлагать ему контракт? Сейчас он работает в АЕК, привнёс туда итальянские эмоции, и команда хорошо играет", - сказал Тихонов.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Более года итальянец оставался безработным, а в декабре принял АЕК. Под его руководством афинская команда победила в 5 из 7 матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
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|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
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