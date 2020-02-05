Тихонов поделился мнением о ситуации Кокорина

Теги александр кокоринандрей тихоновзенит санкт-петербургфк сочи

Тихонов поделился мнением о ситуации КокоринаРоссийский тренер Андрей Тихонов высказался о ситуации, связанной с форвардом "Зенита" Александра Кокорина, который был переведен во вторую команду. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, что "Зенит" и "Сочи" согласовали аренду Кокорина без его ведома. После официального подтверждения сделки футболист отказался менять команду, за что его через некоторое время отправили в дубль "сине-бело-голубых".

"Правильно, футболисты - не крепостные. В соглашении нужна подпись игрока. Я так понимаю, в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину: "Мы с тобой продлеваем контракт, но сейчас просим тебя ради игровой практики уйти в аренду". А когда люди узнают все из прессы, наверное, это неправильно. Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин - нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений", - сказал Тихонов.

Контракт 28-летнего форварда с питерским клубом истечёт летом этого года.

Не пропустите: "Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда. | http://soccernews.ru
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