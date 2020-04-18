Тихонов подвёл итоги выступлений Шюррле за "Спартак"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился впечатлениями от игры полузащитника Андре Шюррле в составе "красно-белых".

"Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провёл достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере, мои ожидания он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов. По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, что так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму.

Сказались травмы, психологические проблемы. Думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил. Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит "Спартак". Вот и всё", - сказал Тихонов.

"Спартак" арендовал Шюррле прошлым летом. В активе футболиста в текущем сезоне 2 гола и 4 ассиста в 18 матчах.

Накануне гендиректор столичного клуба Томас Цорн объявил, что немец покинет команду летом и вернётся в дортмундскую "Боруссию".

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