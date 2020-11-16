Тихонов покинет "Астану" спустя 1,5 месяца после назначения на пост главного тренера
СМИ узнали о грядущем уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера "Астаны".
По информации KazFootball, российский специалист лишится работы по окончании сезона, то есть в конце ноября.
Помимо наставника клуб покинут отдельные менеджеры и футболисты. Перестройка связана с провальным выступлением "жёлто-синих" в чемпионате Казахстана и еврокубках.
Напомним, что Тихонов только 16 октября возглавил "Астану".
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