Тихонов покинет "Астану" спустя 1,5 месяца после назначения на пост главного тренера

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Тихонов покинет "Астану" спустя 1,5 месяца после назначения на пост главного тренера

СМИ узнали о грядущем уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера "Астаны".

По информации KazFootball, российский специалист лишится работы по окончании сезона, то есть в конце ноября.

Помимо наставника клуб покинут отдельные менеджеры и футболисты. Перестройка связана с провальным выступлением "жёлто-синих" в чемпионате Казахстана и еврокубках.

Напомним, что Тихонов только 16 октября возглавил "Астану".

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