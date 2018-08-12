Тихонов прокомментировал победу над "Ростовом"

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Тихонов прокомментировал победу над "Ростовом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался после матча третьего тура чемпионата России против "Ростова".

"Надо отдать должное ребятам, они молодцы. Было тяжеловато. У кого-то сводили ноги. Я не говорил игрокам, чтобы они специально падали. Понимаю, что со стороны можно подумать, что мы тянули время. Во втором тайме "Ростов" играл лучше и агрессивнее, а мы играли по результату. У "Ростова" хорошая команда, недаром они шли в лидирующей двойке. Мы понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной. Это и произошло" - сказал Тихонов.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" - "Крылья Советов". | http://soccernews.ru

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