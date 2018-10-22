Тихонов прокомментировал слухи о своём возвращении в "Спартак"

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Тихонов прокомментировал слухи о своём возвращении в "Спартак"

Бывший наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал слухи, согласно которым он может возглавить московский "Спартак".

"Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не контактировал. Я нахожусь на отдыхе" - сказал Тихонов.

Напомним, что сегодня "Спартак" уволил Массимо Карреру. Помимо 48-летнего специалиста "красно-белые" рассматривают кандидатуры Станислава ЧерчесоваЛеонида СлуцкогоКурбана БердыеваБрендана Роджерса и Леонарду Жардима.

Не пропустите: Никогда такого не было и вот снова: "Спартак" вновь уволил тренера по ходу сезона. | http://soccernews.ru

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