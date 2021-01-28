Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе из "Спартака" в "Аякс"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов признался, что в 1999 году "красно-белые" не отпустили его в "Аякс".

"После хет-трика "Виллему" у меня было предложение от "Аякса". Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом. В "Спартаке" отказали: "Больше сюда не надо звонить". Ну что делать, так мы работали в 90-х. Наверняка у многих ребят были предложения (мы столько лет регулярно играли в Лиге Чемпионов), однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было. Сам я не хотел уходить, меня всё устраивало в "Спартаке". Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нём играл. И уезжать никуда не хотел", - сказал Тихонов.

Футболист выступал за "Спартак" с 1992 по 2000, а также в 2011 году. В его активе 90 голов и 44 ассиста в 264 матчах.

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