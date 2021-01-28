Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе из "Спартака" в "Аякс"
Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов признался, что в 1999 году "красно-белые" не отпустили его в "Аякс".
"После хет-трика "Виллему" у меня было предложение от "Аякса". Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом. В "Спартаке" отказали: "Больше сюда не надо звонить". Ну что делать, так мы работали в 90-х. Наверняка у многих ребят были предложения (мы столько лет регулярно играли в Лиге Чемпионов), однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было. Сам я не хотел уходить, меня всё устраивало в "Спартаке". Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нём играл. И уезжать никуда не хотел", - сказал Тихонов.
Футболист выступал за "Спартак" с 1992 по 2000, а также в 2011 году. В его активе 90 голов и 44 ассиста в 264 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23