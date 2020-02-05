Тихонов рассказал, за что болельщики любят Карпина

Российский тренер Андрей Тихонов рассказал о времени, когда он работал в "Ростове" вместе с Валерием Карпиным. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мне очень нравилось, здорово работали. Да, он авторитарный, может прогнуть любого футболиста. Этого умения сейчас многим тренерам не хватает. Карпин своим авторитетом заставил работать от и до, поэтому "Ростов" на таком месте.

Обожаю смотреть его (Карпина) флеш-интервью. За это его и болельщики любят: за его нестандартность, за то, как он ведет себя. Влюбить в себя людей - это умение", - сказал Тихонов.

9 февраля "Ростов" сыграет с "Локомотивом" в рамках 3-го тура Париматч Премьер. После 19 туров РПЛ подопечные Карпина занимаю 19 место в турнирной таблице.

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