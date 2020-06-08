Тихонов рассказал, зачем ЦСКА собирается вернуть Вагнера Лава

Бывший нападающий "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о возможном возвращении бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.

"Если бы Шкурин забивал много, то вопрос бы не стоял о том, чтобы платить хорошие деньги, чтобы Вагнер приехал. Если бы Чалов регулярно забивал, то Вагнер бы не понадобился", – приводит слова Тихонова "Матч ТВ".

35-летний Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Всего за московский клуб он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящее время форвард является свободным агентом.

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