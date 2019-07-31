Тихонов считает уход Глушакова потерей для "Спартака"

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Тихонов считает уход Глушакова потерей для "Спартака"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о решении "красно-белых" избавиться от полузащитника Дениса Глушакова.

"После ухода Глушакова обстановка стала спокойнее. Болельщикам спокойнее стало в этом плане. Посмотрим, какой будет результат. Считаю, что с игровой точки зрения это потеря", - сказал Тихонов.

Напомним, что "Спартак" расторг контракт с Глушаковым, выплатив ему компенсацию в размере 125 миллионов рублей.

32-летний хавбек на правах свободного агента перешёл в "Ахмат", заключив соглашение по схеме "1+1".

Не пропустите: Тихонов высказался об уровне игроков "Спартака". | http://soccernews.ru
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