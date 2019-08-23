Тихонов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Брага"
Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "красно-белыми" и португальской "Брагой".
"Вчера была более-менее равная игра. У "Браги" были подходы к воротам, но они практически не создали ничего опасного, их гол - это случайность. Я уверен, что "Спартак" спокойно выиграет в ответном матче. Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить "Брагу", поэтому я думаю, что у "Спартака" большие шансы на выход в групповую стадию", - сказал Тихонов.
Напомним, что в первом матче "Спартак" уступил "Браге" со счётом 0:1. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве.
Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, проигравший - завершит еврокубковую кампанию.
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