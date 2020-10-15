Тихонов, скорее всего, возглавит "Астану"

"Астана" близка к назначению Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.

49-летний специалист в ближайшее время должен прилететь в Нур-Султан и заключить контракт с новым клубом.

Тихонов никого не тренировал ровно два года. В октябре 2018-го его уволили из "Крыльев Советов".

По итогам 12 туров "Астана" идёт второй в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступая только "Кайрату".

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