Тихонов, скорее всего, возглавит "Астану"
"Астана" близка к назначению Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.
49-летний специалист в ближайшее время должен прилететь в Нур-Султан и заключить контракт с новым клубом.
Тихонов никого не тренировал ровно два года. В октябре 2018-го его уволили из "Крыльев Советов".
По итогам 12 туров "Астана" идёт второй в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступая только "Кайрату".
Не пропустите: Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тихонов, скорее всего, возглавит "Астану"
-
Игнатов отказался уходить из "Спартака" в аренду
-
Камавинга повторил достижение 110-летней давности
-
Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"
-
Французский клуб нацелился на Балотелли
-
Клуб ФНЛ арендовал хавбека "Болоньи"
-
Впервые в истории игроков сборной Англии трижды удалили за один календарный год
-
Новый тренер "Динамо" Шварц обратился к болельщикам на русском языке
-
Черчесов недоволен результатами сборной России в октябрьских матчах Лиги Наций
-
Экономист оценил финансовое состояние "Барселоны"
-
Медведев прокомментировал будущее Рибалты в "Зените"
-
Тренер сборной Венгрии: "Победить Россию было нереально"
-
Франк де Бур повторил антирекорд 96-летней давности в сборной Нидерландов
-
Главные новости дня: 14 октября
-
Черчесов объяснил решение выпустить Соболева в пару к Дзюбе
-
Ловчев - о ничье России и Венгрии: "Нужно было одно место им намазать чем-то"
-
"Ньюкасл" подписал долгосрочный контракт с Сен-Максименом
-
Черчесов прокомментировал ничью в матче с Венгрией
-
Семин о матче Россия - Венгрия: "Это нормальная, рабочая ничья"
-
Сборная России не забила впервые с ноября 2018 года