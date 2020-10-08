Тихонов: "Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным"

Теги россиямаринато гильермегеоргий джикия

Тихонов: "Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов рассказал о состоянии игроков национальной команды Гильерме и Георгие Джикии.

Ранее стало известно о том, что оба футболиста, возможно, заражены коронавирусом. Оба игрока изолированы от команды.

"Слышал, что второй тест Джикии и Гилерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всех уже хорошо. Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Кутепов - Кудряшов", - цитирует matchtv.ru Тихонова.

 11 октября сборная России сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией в Лиге наций.

Не пропустите: Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов