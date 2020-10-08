Тихонов: "Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов рассказал о состоянии игроков национальной команды Гильерме и Георгие Джикии.

Ранее стало известно о том, что оба футболиста, возможно, заражены коронавирусом. Оба игрока изолированы от команды.

"Слышал, что второй тест Джикии и Гилерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всех уже хорошо. Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Кутепов - Кудряшов", - цитирует matchtv.ru Тихонова.

11 октября сборная России сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией в Лиге наций.

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