Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов сравнил нынешнюю команду красно-белых с командой, которой руководил экс-тренер спартаковцев Массимо Каррера.

"Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам.

"Спартак" Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках", – приводит слова Тихонова "Московский комсомолец".

Напомним, что под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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