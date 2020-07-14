Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера

Теги спартак москвамассимо каррераандрей тихонов

Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов сравнил нынешнюю команду красно-белых с командой, которой руководил экс-тренер спартаковцев Массимо Каррера.

"Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам.

"Спартак" Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках", – приводит слова Тихонова "Московский комсомолец".

Напомним, что под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Каррера прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов