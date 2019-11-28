Тихонов: "То, как Дзюба играет и забивает - это хорошо для нашего футбола"

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Тихонов: "То, как Дзюба играет и забивает - это хорошо для нашего футбола"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о результатах форварда "Зенита" Артема Дзюбы в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, вчера, футболист забил в матче 5-го тура группового этапа "Лиону" (2:0) и догнал Тихонова по количеству голов (8) в Лиге Чемпионов. Тихонов и Дзюба делят первенство в списке лучших российских бомбардиров турнира.

"Если честно, то я не знал, что я был рекордсменов среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает - это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды", - сказал Тихонов.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.

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