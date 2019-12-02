Тихонов высказался о конфликте двух игроков "Спартака" во время матча с "Зенитом"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургджано ананидзелоренсо мельгарехоандрей тихонов

Тихонов высказался о конфликте двух игроков "Спартака" во время матча с "Зенитом"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал стычку двух игроков "красно-белых" Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в концовке матча 18-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

"Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Не то, что у всей команды не получалось, а не получалось именно у этих двух футболистов, из-за чего те и повздорили. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было. Мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет.

Потом приходили в раздевалку и продолжения конфликта не было. А здесь, конечно, вышло некрасиво. Думаю, есть тренер, которому покажут и расскажут, что на самом деле это было. Наверно, какой-то разговор должен состояться между тренером и футболистами, может быть в раздевалке этот вопрос уже закрылся", - сказал Тихонов.

Не пропустите: Тедеско после матча с "Зенитом" прорвался в судейскую комнату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Уфа Уфа 18 22
8 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
9 Урал Урал 18 21
10 Ахмат Ахмат 18 19
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов