Тихонов высказался о конфликте двух игроков "Спартака" во время матча с "Зенитом"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал стычку двух игроков "красно-белых" Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в концовке матча 18-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

"Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Не то, что у всей команды не получалось, а не получалось именно у этих двух футболистов, из-за чего те и повздорили. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было. Мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет.

Потом приходили в раздевалку и продолжения конфликта не было. А здесь, конечно, вышло некрасиво. Думаю, есть тренер, которому покажут и расскажут, что на самом деле это было. Наверно, какой-то разговор должен состояться между тренером и футболистами, может быть в раздевалке этот вопрос уже закрылся", - сказал Тихонов.

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