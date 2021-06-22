Тихонов высказался о поражении и вылете России с Евро-2020
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о вылете сборной России с Евро-2020 и разгромном поражении от Дании (1:4).
"Вместо Черчесова можно ставить кого угодно! Ему глубоко наплевать! Сейчас уйдет и пойдет бабки рубить в другом месте. Обмарились! Позор! Вся страна возмущена! Спорт высших достижений – это лицо государства.
Какое у нас лицо?Объясните мне. В течение последних лет мы видим то Канары, то пьянство... А сейчас они полетят отдыхать. Еще мы лишены флага и гимна. Разве это не повод? Или президент должен кулаком стукнуть?
Дмитрий Губерниев говорит, что времена чемпионов мира и Олимпийских игр – это все старье и фуфло. При том, что он называет фуфлом те времена, когда играли Лев Яшин и Игорь Нетто. Это же был футбол! И что происходит теперь?
Дисциплинны и ответственности – никакой. Зато печатают их зарплаты по 5 миллионов евро. Позорище! Разогнать и выгнать их к чертям! Они ни на что не способны. Нужно поставить их в рамки и жесткие контракты. Проиграли? Не платить, а еще и оштрафовать вдобавок. Если не играет – платить по 7500 рублей", – заявил Тихонов.
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