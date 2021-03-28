Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак"

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Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак"Фото: Твиттер @fca_astana
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался о вероятности стать главным тренером "красно-белых" после ухода Доменико Тедеско.

"Не-не-не, давайте без этого. Я работаю в отличной команде и хочу с ней добиться максимального результата. До конца года я тренер "Астаны", — приводит слова Тихонова интервью "Sport24".

Напомним, специалист возглавил "Астану" в октябре прошлого года. В текущем сезоне команда занимает занимает второе место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, имея в активе 4 очка после 2 туров.

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