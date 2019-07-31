Тихонов высказался об уровне игроков "Спартака"

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Тихонов высказался об уровне игроков "Спартака"

Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов оценил уровень нынешних игроков "красно-белых".

"Некоторые футболисты "Спартака" - это не уровень команды, которая борется за чемпионство. И те ошибки, которые мы видим, тому подтверждение. Я обычно никого не выделяю. Отмечать надо тех, кто или ведёт игру или решает исход матча. А когда всё среднее, и выделить некого.

Когда ты отдаёшь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать. Если вы убираете системного футболиста, сложно сделать так, чтобы "Спартак" не просто остался таким, а стал ещё лучше", - сказал Тихонов.

Стоит отметить, что этим летом "Спартак" является активным игроком на трансферном рынке.

На сегодняшний день столичный клуб уже покинули 8 футболистов - Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Александр Ломовицкий, Денис Глушаков, Фернандо, Софиан Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано.

Что касается входящих сделок, то пока "народная команда" усилилась только двумя исполнителями - 
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