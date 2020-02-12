Тихонов высказался по поводу результатов хавбека "Спартака" Гуса Тиля
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался по поводу результатов хавбека Гуса Тиля, которого красно-белые купили за 18 миллионов евро.
"Парень чувствует себя не в своей тарелке. Но я его понимаю - он еще совсем молод и оказался в совершенно новой для себя обстановке. Тиль пришел на вдохновении, и сначала что-то получалось, но потом начался спад. Думаю, нужно время, чтобы почувствовать уверенность и адаптироваться к жизни в России", - цитируют Тихонова "Известия".
Футболист перешел в московский клуб летом 2019 года. За это время он забил 1 гол в 13 матчах.
А еще: "Спартак" отправился на третий сбор без Глушенкова и Баду| http://soccernews.ru
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