Тихонов выступил против натурализации Жиго для сборной России

Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к призывам натурализовать центрального защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

"Всё-таки я против натурализации Жиго. В такой большой стране нужно своих ребят двигать. Я не думаю, что Жиго настолько сильнее тех же Семёнова и Кутепова. Да, он отличный футболист, вопросов нет. Но всё-таки достаточно Фернандеса. Вы не забывайте, у нас ещё Ари есть. Давайте мы, как в мини-футболе, соберём всех бразильцев и будем называться как бы сборная России. Это неправильно", - сказал Тихонов.

27-летний Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года, сыграл 54 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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