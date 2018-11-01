Тики-така снова в деле: 10 игроков и 30 передач - классический гол "Барселоны" в Эль Класико

В недавнем Эль Класико "Барселона" разгромила "Реал" со счётом 5:1, а первый гол забила после фирменной комбинации.

10 игроков поучаствовало в атаке, которая вобрала в себя 30 точных передач. Классическая тики-така.

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