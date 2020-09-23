Тикиньо не перейдет в "Локомотив"

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Тикиньо не перейдет в "Локомотив"

Паулу Барбоза, агент бразильского нападающего "Порту" Тикиньо Соареса, сообщил, что его подопечный не перейдет в московский "Локомотив".

"По моим данным, Тикиньо должен уже вылететь в Китай, чтобы пройти там медосмотр. Так что в "Локомотив" он точно не перейдет", — приводит слова Барбозы "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" был готов заплатить за футболиста девять миллионов евро, но китайцы предложили на миллион больше. Кроме того, в Китае форварду предложили более выгодные условия личного контракта.

29-летний Тикиньо выступает за "Порту" с 2017 года. Всего он провел за португальский клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с "драконами" действует до лета 2021 года.

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