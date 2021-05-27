Тикнизян близок к продлению контракта с ЦСКА

Фото: инстаграм Тикнизяна/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", полузащитник Наир Тикнизян останется в ЦСКА. Он договорился с клубом о новом контракте на четыре года на новых условиях. Однако соглашение еще не подписано.

Ранее была информация о том, что 22-летний российский футболист может перейти в "Локомотив".

В прошедшем сезоне Тикнизян сыграл за ЦСКА 34 матча и забил два гола во всех турнирах.

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