Тикнизян может отказаться от сборной России ради другой страны
Фото: инстаграм Наира Тикнизяна/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил предложение стать игроком сборной Армении, сообщает Armenian Football.
По сведениям источника, футболист пока не принял решение и взял время на размышление. Если хавбек согласится, то он не сможет играть за сборную России.
22-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. С лета 2021 года он выступает за "Локомотив". В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 15 матчей. За молодежную сборную России провел семь матчей.
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