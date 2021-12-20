Тикнизян может отказаться от сборной России ради другой страны

Фото: инстаграм Наира Тикнизяна/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил предложение стать игроком сборной Армении, сообщает Armenian Football.

По сведениям источника, футболист пока не принял решение и взял время на размышление. Если хавбек согласится, то он не сможет играть за сборную России.

22-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. С лета 2021 года он выступает за "Локомотив". В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 15 матчей. За молодежную сборную России провел семь матчей.

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