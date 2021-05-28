Тикнизян сделал выбор между ЦСКА и "Локомотивом"

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Фланговый защитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит выступать за московский клуб.

"Да, он остаётся в ЦСКА, но переговоры о переходе в "Локомотив" действительно велись", - сообщил агент футболиста Александр Клюев.

Ранее сообщалось, что Тикнизян согласовал с армейцами новый четырёхлетний контракт.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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