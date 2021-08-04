Фото: ФК "Локомотив"

Хавбек ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком "Локомотива".

"Сегодня ЦСКА и московский "Локомотив" заключили договор о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна. Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении ЦСКА.

"Футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с 22-летним полузащитником Наиром Тикнизяном. Срок соглашения - 5 лет. Футболист будет выступать за наш клуб под номером 71", - написали в пресс-службе "Локомотива".

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна обойдется "Локомотиву" в 3-5 миллионов евро.

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