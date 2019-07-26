Тил хочет перейти в "Спартак"

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Тил хочет перейти в "Спартак"

Полузащитник "АЗ Алкмар" Гус Тил заявил о желании стать игроком московского "Спартака".

"Я уже проинформировал клуб о том, что хотел бы сделать этот шаг", - цитирует футболиста De Telegraaf.

Между тем, СМИ узнали, сколько "Спартак" готов заплатить за 21-летнего голландца. Речь идёт о сумме более 10 миллионов евро.

Самому игроку "красно-белые" предложат контракт с зарплатой в несколько раз превышающей его нынешний оклад - 250-350 тысяч евро в год.

В прошлом сезоне Тил сыграл за "АЗ Алкмар" 39 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

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