Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со "Спартаком"
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
Голландские полузащитники "Спартака" Гус Тиль и Йоррит Хендрикс намерены разорвать контракты с российским клубом, сообщает De Telegraaf.
По сведениям источника, оба игрока надеются на помощь ассоциации футболистов (FIFPro). Стоит отметить, что сейчас хавбеки выступают за "Фейеноорд" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 24-летний Тиль провел 36 матчей, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Хендрикса один забитый мяч в четырех поединках.
Не пропустите: Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака". http://soccernews.ru
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