Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со "Спартаком"

Теги спартак москвафейеноордгус тильйоррит хендрикс

Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со "Спартаком"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Голландские полузащитники "Спартака" Гус Тиль и Йоррит Хендрикс намерены разорвать контракты с российским клубом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, оба игрока надеются на помощь ассоциации футболистов (FIFPro). Стоит отметить, что сейчас хавбеки выступают за "Фейеноорд" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний Тиль провел 36 матчей, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Хендрикса один забитый мяч в четырех поединках.

Не пропустите: Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов