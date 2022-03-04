Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со "Спартаком"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Голландские полузащитники "Спартака" Гус Тиль и Йоррит Хендрикс намерены разорвать контракты с российским клубом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, оба игрока надеются на помощь ассоциации футболистов (FIFPro). Стоит отметить, что сейчас хавбеки выступают за "Фейеноорд" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний Тиль провел 36 матчей, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Хендрикса один забитый мяч в четырех поединках.

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