Тиль и Ларссон в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом"

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Тиль и Ларссон в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом"

Тренерские штабы "Спартака" и тульского "Арсенала" огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

Запасные: Максименко, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

"Арсенал": Шамов, К. Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.

Встреча "Спартак" - "Арсенал" состоится сегодня, 4 октября, на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).

А еще: Матч против "Арсенала" станет юбилейным для "Спартака" на "Открытие Арене"| http://soccernews.ru
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