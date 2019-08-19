Тиль: "Кононов обладает голландским менталитетом"

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Тиль: "Кононов обладает голландским менталитетом"

Новичок "Спартака" Гус Тиль охарактеризовал наставника "красно-белых" Олега Кононова.

"Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у "Спартака", Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду.

Игра низом, позиционная атака - как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола "Спартак" играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, всё зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру", - сказал Тиль.

Напомним, что "Спартак" купил хавбека у "АЗ Алкмара". По разным данным, сумма трансфера составила от 15 до 18 миллионов евро.

Тиль уже дебютировал в составе "народной команды" и в первом же матче отдал две голевые передачи.

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