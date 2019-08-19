Тиль: "Меня приятно удивило, что "Спартак" - это русская "Барселона"

Новичок "Спартака" Гус Тиль поделился впечатлениями от истории московского клуба.

"После того, как "Спартак" впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом Цорном, рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло чёткое понимание, что я хочу сюда перейти. Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени.

Люди из "Спартака" обладают очень серьёзным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб. Когда я услышал, что только в России за "Спартак" болеют 50-60 миллионов человек - это впечатлило. А потом увидел всё собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей.

В клубном музее я был. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад "Спартак" играл как "Аякс" и "Барселона", стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что "Спартак" – это, согласно его традициям, русская "Барселона", - сказал Тиль.

Напомним, что "Спартак" купил хавбека у "АЗ Алкмара". По разным данным, сумма трансфера составила от 15 до 18 миллионов евро.

Тиль уже дебютировал в составе "народной команды" и в первом же матче отдал две голевые передачи.

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