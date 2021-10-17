Тиль продолжает сверкать в "Фейеноорде"

Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

"Фейеноорд" сыграл вничью в матче с "Валвейком" (2:2) в рамках 9-го тура голландской Эредивизи.

На 47-й минуте матча второй гол за роттердамцев забил полузащитник Гус Тиль, воспользовавшийся передачей защитника Маркоса Сенеси.

Арендованный у московского "Спартака молодой хавбек забил шесть голов за последние пять матчей.

После ухода из "Спартака" Тиль сыграл 19 матчей за сборной Нидерландов и "Фейеноорд", в которых сумел отличиться 14 забитыми голами.

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