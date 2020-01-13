Тиль Швайгер снимает фильм про Швайнштайгера

Известный актер и режиссер Тиль Швайгер снимает фильм про бывшего игрока "Баварии", "МЮ" и сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Выход ленты намечен на 2020 год на Amazon.

Сам футболист признался, что режиссер является его хорошим другом, именно поэтому он доверил ему снимать про себя.

"Я работаю над фильмом с большим удовольствием. Для меня честь трудиться над этой лентой", - сказал Швайгер.

35-летний полузащитник сыграл 500 матчей за "Баварию", отметившись 68 голами и 100 ассистами. В "МЮ" он провел 35 игр (2 гола и 2 передачи), за "Чикаго Файр" забил 8 голов и сделал 11 передач. Также, Швайнштайгер выступил в 121 матче за сборную Германии и забил 24 гола.

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