Тиль возглавил бомбардирскую гонку в Нидерландах. Он принадлежит "Спартаку"
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
Полузащитник роттердамского "Фейеноорда" Гус Тиль вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.
В матче 21-го тура Эредивизии против "Спарты" (4:0) Тиль оформил дубль и на его счету стало 13 голов в 21 матче.
24-летний Тиль арендован у московского "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Фейеноорд" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23