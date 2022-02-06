Тиль возглавил бомбардирскую гонку в Нидерландах. Он принадлежит "Спартаку"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Полузащитник роттердамского "Фейеноорда" Гус Тиль вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.

В матче 21-го тура Эредивизии против "Спарты" (4:0) Тиль оформил дубль и на его счету стало 13 голов в 21 матче.

24-летний Тиль арендован у московского "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Фейеноорд" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

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