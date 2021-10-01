Тиль вспомнил свой период в "Спартаке"

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Тиль вспомнил свой период в "Спартаке"Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

Хавбек "Фейеноорда" Гус Тиль поделился воспоминаниями о том, как он чувствовал себя, играя в "Спартаке". 

"Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я чувствую себя за его пределами.

Когда не играешь, ты не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой", – сказал Тиль для ESPN.

В нынешнем сезоне Тиль забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу в 14 играх за "Фейеноорд". 

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