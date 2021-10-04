Тиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Эредивизи. Он принадлежит "Спартаку"

Теги спартак москвафейеноордгус тильстатистика

Тиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Эредивизи. Он принадлежит "Спартаку"

Фото инстаграм Гуса Тиля

Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль отличился очередным голом в чемпионате Нидерландов.

23-летний хавбек забил 6-й мяч в текущем розыгрыше Эредивизи и стал единоличным лидером гонки бомбардиров турнира.

Во всех соревнованиях за клуб и сборную футболист записал в свой актив 13 результативных ударов в 17 матчах.

Напомним, что "Фейеноорд" летом арендовал Тиля у московского "Спартака" до конца сезона.

Не пропустите: Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов