Тиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Эредивизи. Он принадлежит "Спартаку"
Фото инстаграм Гуса Тиля
Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль отличился очередным голом в чемпионате Нидерландов.
23-летний хавбек забил 6-й мяч в текущем розыгрыше Эредивизи и стал единоличным лидером гонки бомбардиров турнира.
Во всех соревнованиях за клуб и сборную футболист записал в свой актив 13 результативных ударов в 17 матчах.
Напомним, что "Фейеноорд" летом арендовал Тиля у московского "Спартака" до конца сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23