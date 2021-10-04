Тиль вышел в лидеры бомбардирской гонки Эредивизи. Он принадлежит "Спартаку"

Фото инстаграм Гуса Тиля

Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль отличился очередным голом в чемпионате Нидерландов.

23-летний хавбек забил 6-й мяч в текущем розыгрыше Эредивизи и стал единоличным лидером гонки бомбардиров турнира.

Во всех соревнованиях за клуб и сборную футболист записал в свой актив 13 результативных ударов в 17 матчах.

Напомним, что "Фейеноорд" летом арендовал Тиля у московского "Спартака" до конца сезона.

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