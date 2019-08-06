Тиль: "Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой"

Теги спартак москвагус тиль

Тиль: "Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой"

Новичок "Спартака" Гус Тиль в инстаграме обратился к фанатам красно-белых на русском языке.

Футболист пообещал радовать болельщиков своей игрой.

"Я очень рад быть частью великого клуба "Спартак". Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд, красно-белые!", - написал Тиль.

 

Напомним, что 21-летний хавбек заключил со "Спартаком" контракт до лета 2023 года. Клуб заплатил за него 18 миллионов евро. Московский клуб после 5 туров занимает 11 место в РПЛ.

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