Тиль забил первый гол за сборную Нидерландов. Он принадлежит "Спартаку"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль забил свой первый гол за сборную Нидерландов.

Тиль отличился в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Турции (6:1). Чтобы впервые отличиться хавбеку пришлось провести три матча.

23-летний Тиль принадлежит "Спартаку", а за "Фейеноорд" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей и забил семь голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке". | http://soccernews.ru