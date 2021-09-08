Тиль забил первый гол за сборную Нидерландов. Он принадлежит "Спартаку"
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль забил свой первый гол за сборную Нидерландов.
Тиль отличился в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Турции (6:1). Чтобы впервые отличиться хавбеку пришлось провести три матча.
23-летний Тиль принадлежит "Спартаку", а за "Фейеноорд" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей и забил семь голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
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|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
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|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
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|Виллем II
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|34
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