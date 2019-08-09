Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"

Новичок "Спартака" Гус Тиль признался, что готов дебютировать в составе "красно-белых" уже в ближайшие выходные.

"Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык", - сказал Тиль.

В воскресенье "народная команда" в гостях сыграет с "Ахматом" в рамках пятого тура РПЛ.

Напомним, что 21-летний Тиль заключил со "Спартаком" контракт до лета 2023 года. Клуб заплатил за него 18 миллионов евро.

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