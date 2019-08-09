Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"

Теги спартак москвагус тильахмат

Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"

Новичок "Спартака" Гус Тиль признался, что готов дебютировать в составе "красно-белых" уже в ближайшие выходные.

"Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык", - сказал Тиль.

В воскресенье "народная команда" в гостях сыграет с "Ахматом" в рамках пятого тура РПЛ.

Напомним, что 21-летний Тиль заключил со "Спартаком" контракт до лета 2023 года. Клуб заплатил за него 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" летом 2020 года сменит тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов