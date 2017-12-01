Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс перенёс операцию - ему провели артроскопию правого коленного сустава, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, сроки восстановления 20-летнего бельгийца могут составить до двух месяцев. В этом календарном году он точно не сыграет.

Тилеманс провёл в текущем сезоне 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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