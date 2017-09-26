Тилеманс рассказал, почему выбрал "Монако", а не "Арсенал"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс рассказал, почему в мае этого года он решил присоединиться к монегаскам, а не к лондонскому "Арсеналу", который также проявлял к нему интерес.

Как сообщает Goal.com, 20-летний бельгиец отдал предпочтение французскому клубу, так как был уверен, что будет там ключевым игроком.

Напомним, что "Монако" заплатил за Тилеманса 25 миллионов евро.

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