Тило Керер уйдет из ПСЖ

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Тило Керер уйдет из ПСЖ

Фото: твиттер Керера\Автор неизвестен

Немецкий универсальный защитник "Пари Сен-Жермен" Тило Керер скорее всего сменит клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Адриан Гренье.

По информации источника, контракт немца истекает в 2023 году, однако игрок принял решение не подписывать новую сделку. Керер планирует покинуть парижан на правах свободного агента

Отмечается, что эта ситуация не устраивает ПСЖ, который может попытаться продать защитника этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.

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