Тило Керер уйдет из ПСЖ

Фото: твиттер Керера\Автор неизвестен

Немецкий универсальный защитник "Пари Сен-Жермен" Тило Керер скорее всего сменит клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Адриан Гренье.

По информации источника, контракт немца истекает в 2023 году, однако игрок принял решение не подписывать новую сделку. Керер планирует покинуть парижан на правах свободного агента

Отмечается, что эта ситуация не устраивает ПСЖ , который может попытаться продать защитника этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.

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