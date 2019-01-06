Тим Ховард назвал лучших вратарей мира
Известный американский голкипер Тим Ховард назвал лучших, по его мнению, вратарей мира на сегодняшний день.
Как сообщает ESPN, легенда сборной США выделил Мануэля Нойера ("Бавария"), Алиссона ("Ливерпуль"), Давида де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Марка-Андре тер Штегена ("Барселона") и Яна Облака ("Атлетико").
Ховард в течение карьеры выступал за "Норт-Джерси Империалс", "Метро Старз", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Сейчас он защищает цвета "Колорадо Рэпидз".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10