Тим Кэхилл сравнил Дзюбу с чемпионом мира-2018
Известный австралийский футболист Тим Кэхилл поделился мнением о капитане сборной России Артёме Дзюбе.
"Кто из игроков сборной России мне запомнился по выступлению на ЧМ-2018? Всегда запоминаются нападающие, ведь они забивают голы. И Россия в 2018-м открыла миру новые имена. Как зовут очень-очень высокого парня? Артём Дзюба. Да. Он мне напоминает Жиру в сборной Франции. Тренер сборной России выбрал верную тактику на игры и использовал качества большого форварда по максимуму. Опять же, дело не в удаче, а в правильно выстроенной стратегии", - сказал Кэхилл.
На домашнем мундиале Дзюба забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала мирового первенства, а Франция с Жиру в составе выиграла турнир.
Не пропустите: Жиру стал восьмым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции. | http://soccernews.ru
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