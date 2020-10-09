Тим Кэхилл сравнил Дзюбу с чемпионом мира-2018

Известный австралийский футболист Тим Кэхилл поделился мнением о капитане сборной России Артёме Дзюбе.

"Кто из игроков сборной России мне запомнился по выступлению на ЧМ-2018? Всегда запоминаются нападающие, ведь они забивают голы. И Россия в 2018-м открыла миру новые имена. Как зовут очень-очень высокого парня? Артём Дзюба. Да. Он мне напоминает Жиру в сборной Франции. Тренер сборной России выбрал верную тактику на игры и использовал качества большого форварда по максимуму. Опять же, дело не в удаче, а в правильно выстроенной стратегии", - сказал Кэхилл.

На домашнем мундиале Дзюба забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала мирового первенства, а Франция с Жиру в составе выиграла турнир.

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