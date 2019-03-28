Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры

Теги тим кэхиллавстралияэвертон

Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры

Известный австралийский полузащитник Тим Кэхилл принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 39-летний футболист объявил, что завершит карьеру по истечении контракта с индийским "Джамшедпуром", то есть 31 марта.

Ранее Кэхилл выступал за "Миллуолл" (дважды), "Эвертон", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шеньхуа", "Ханчжоу Гринтаун" и "Мельбурн Сити".

За сборную Австралии хавбек сыграл 107 матчей и забил 50 голов.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои

"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов