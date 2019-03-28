Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры

Известный австралийский полузащитник Тим Кэхилл принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 39-летний футболист объявил, что завершит карьеру по истечении контракта с индийским "Джамшедпуром", то есть 31 марта.

Ранее Кэхилл выступал за "Миллуолл" (дважды), "Эвертон", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шеньхуа", "Ханчжоу Гринтаун" и "Мельбурн Сити".

За сборную Австралии хавбек сыграл 107 матчей и забил 50 голов.

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